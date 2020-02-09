Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Напарницу обманувшего экс-ректора СПбГАУ на 16 млн рублей мошенника арестовали на месяц

Невские Новости07:56

Петербургский суд заключил под стражу политолога Ольшевского по делу о мошенничестве

Петербургский дневник04:54

Поддельницу подозреваемого в получении взятки от экс-ректора Аграрного арестовали. «Меценат года» и медаль не помогли

Мойка7806:27

Суд арестовал второго подозреваемого в получении взятки от экс-ректора СПбГАУ Ефимова

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Второй арестованной по делу о мошенничестве с деньгами экс-ректора Ефимова оказалась меценат и благотворитель, но не Мата Хари

Фонтанка.Ру06:46

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

РИА Новости04:31

Экс-ректор СПбГАУ отдал мошенникам 16 млн рублей за статус свидетеля

Телеканал Санкт-Петербург04:20
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Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 06 февраля в 14:13
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Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм»

Медиазона 08:39
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
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Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке

Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
Газета.Ru 09:56
Единоборства

Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
LiveSport.ru 01:26
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В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
ТАСС 05:03
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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
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Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Политика

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском 09:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском 08:22
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Российская газета 08:11
Общество

Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
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Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor вчера в 17:07
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Футбол

«Ман Сити» может перехватить Грилиша у МЮ

"Манчестер Сити" включился в гонку за хавбеком "Астон Виллы" Джеком Грилишем.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
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Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

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Бундеслига. «Бавария» дома сыграет с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
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Ефимов Виктор Алексеевич
Инженер
Советский и российский партийный и государственный деятель, инженер-металлург, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. В 2005-2015 года - ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Член Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
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