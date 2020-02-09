Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

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