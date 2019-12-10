Происшествия
ИзвестияГендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море
Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Здоровье
Новые виды гирлянд могут вызвать приступ эпилепсии
Специалист рассказал в эфире радио Sputnik, что новые виды гирлянд, которые в последнее время стали популярны, стали диодными и слишком яркими, они несут реальную угрозу здоровью человека.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
Кино
Netflix выпустила новый трейлер «Ведьмака», посвящённый Цири
На YouTube-канале компании Netflix 9 декабря вышел новый трейлер предстоящего сериала «Ведьмак».
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Общество
Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет
В России доля онлайн-покупателей в 2019 году составила 42%.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Популярный мобильный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку старых операционных систем (ОС) мобильных устройств.
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