Происшествия

ИзвестияИзвестияГендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
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«Метрострой» не заплатил миллионы за оборудование стадиона на Крестовском

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Гендиректора «Метростроя» Николая Александрова арестовали до 8 февраля

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Главу «Метростроя» Николая Александрова отправили под арест

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Гендиректора «Метростроя» заключили под стражу на два месяца

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:56

Суд в Петербурге арестовал гендиректора «Метростроя» по обвинению в растрате

Интерфаксвчера в 15:10

«Не только у себя все-таки воруете». Гендиректор «Метростроя» отправлен в СИЗО по делу о хищениях на Фрунзенском радиусе

Фонтанка.Рувчера в 15:14
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Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

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Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

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В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

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Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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