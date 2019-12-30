Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники. Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США. ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.
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Подозреваемые в подготовке терактов в Петербурге проведут два месяца в СИЗО

Мойка78вчера в 16:34

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

РИА Новостивчера в 12:32

Оба подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге сели в СИЗО до конца февраля

АБНвчера в 13:29

Арестован второй фигурант дела о подготовке терактов в Петербурге. У него в квартире нашли охотничьи патроны

Фонтанка.Рувчера в 12:27

Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу

Петербургский дневниквчера в 12:25

В Петербурге арестовали двух задержанных за подготовку терактов в городе

ТАССвчера в 10:56

Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге

Невские Новостивчера в 12:07
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Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Экономика

Президент ТПП РФ поддержал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих

Что же касается опасений относительно размера выпадающих доходов из-за отмены НДФЛ, то глава ТПП РФ отмечает, что надо посмотреть, каковы они, эти выпадающие доходы, на фоне заметно выросших для бизнеса и населения налогов и платежей хотя бы в уже уходящем 2019 году.
REGNUM вчера в 02:04
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта

За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Сусанин 01:20
Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Культура

Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене

Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль вчера в 10:53
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Авто

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта.
110km.ru вчера в 13:30
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru вчера в 00:04
Футбол

«Эвертон» собирается приобрести Хамеса Родригеса

Вести.Ru 00:33
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»

Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
РИА Новости вчера в 22:54
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Общество

Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Комсомольская правда вчера в 06:38
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Каспий.Инфо 00:00
Общество

В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
РИА Новости вчера в 21:22
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса

Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
UfaTime.ru вчера в 10:01
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Газета.Ru вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
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