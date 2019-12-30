Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники. Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США. ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

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