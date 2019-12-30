Происшествия
RT на русскомВ Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники. Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США. ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.
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Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу
Петербургский дневниквчера в 12:25
Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге
Невские Новостивчера в 12:07
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Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Экономика
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам
По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Экономика
Президент ТПП РФ поддержал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих
Что же касается опасений относительно размера выпадающих доходов из-за отмены НДФЛ, то глава ТПП РФ отмечает, что надо посмотреть, каковы они, эти выпадающие доходы, на фоне заметно выросших для бизнеса и населения налогов и платежей хотя бы в уже уходящем 2019 году.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Общество
Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта
За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Кино
Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Футбол
«Эвертон» собирается приобрести Хамеса Родригеса
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Шоу-бизнес
Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»
Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Общество
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Гаджеты
Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса
Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.