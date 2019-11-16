Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

Автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге, сообщили в местном управлении МЧС.
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МЧС наградит петербуржцев, спасавших детей из упавшего в реку автомобиля

РИА Новости14:50

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС11:59

В соцсетях показали, как спасатели достали из Фонтанки Renault

78.ru11:41

Автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге: В машине было трое человек, включая двух детей

КП - Санкт-Петербург10:38

Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества

Фонтанка.Ру14:02

Очевидцы выложили фото подъема упавшего в Фонтанку автомобиля

Петербургский дневник12:40

За рулем упавшего в Фонтанку автомобиля оказался казачий атаман

Невские Новости14:25
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Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Коммерсантъ 13:55
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 06:04
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Rambler News Service 10:39
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК 14:03
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль вчера в 15:02
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве.
Вести.Ru 01:32
Футбол

Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Sport24.ru 14:21
Хоккей

«Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо»

Нева Спорт 14:25
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Life.ru 08:16
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Происшествия

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
Вести.Ru 13:40
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН вчера в 16:26
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета 13 ноября в 01:52
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Газета.Ru 08:29
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv вчера в 11:58
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