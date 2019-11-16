Происшествия

ТАССТАССМашина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

Легковая машина, в которой находились три человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

РИА Новости15:05

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС11:59

Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить

Piter.tv12:19

Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества

Фонтанка.Ру14:02

78.ru публикует видео падения Renault с двумя детьми в Фонтанку

78.ru13:01

Очевидцы выложили фото подъема упавшего в Фонтанку автомобиля

Петербургский дневник12:40

За рулем упавшего в Фонтанку автомобиля оказался казачий атаман

Невские Новости14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Авто

Volkswagen представит бюджетный кроссовер Tarek в РФ

Volkswagen готовит для России очередную новинку. Бюджетный Tarek должен будет разместиться в линейке кроссоверов Volkswagen перед Tiguan.
Новые автомобили вчера в 23:30
Здоровье

Сахар в крови. У меня уже диабет?

Если вы обнаружили у себя эти признаки, обязательно сдайте анализ на уровень сахара в крови.
Курьер. Среда. Бердск 13 ноября в 23:41
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
РИА Новости вчера в 03:57
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 10:58
Политика

В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме

Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
РИА Новости Крым 11:02
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
MedikForum.ru 14 ноября в 13:36
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках против НАТО

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в пятницу, что отношения между НАТО и Китаем – это проблема, которая в последнее время привлекает все больше внимания.
Политика Сегодня вчера в 14:46
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Общество

В России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Газета.Ru 00:52
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
Чемпионат 09:36
Авто

Audi покажет серийный e-tron Sportback в Лос-Анджелесе

В настоящее время известно лишь, что e-tron Sportback станет первой моделью Audi с новыми матричными фарами по технологии Digital Matrix.
Коммерсантъ 16:45
Хоккей

Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Sportbox.RU 17:08
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Политика

Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу

RT на русском 20:03
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проводил юных звезд на «Детское Евровидение»

ГлобалМСК.ру 11:21
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия 18:30
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor 07:14
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости 18:07
Политика

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
РБК 18:56
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Политика

Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным

Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
REGNUM 21:15
Происшествия

В Дагестане произошёл пожар в школе

RT на русском 21:03
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело вчера в 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное