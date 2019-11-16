В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу. В автомобиле Renault Logan находились три человека: водитель 1963 года рождения, ребенок девяти лет и пятимесячный младенец.

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

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