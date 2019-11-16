Происшествия

РБКРБКВ Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу. В автомобиле Renault Logan находились три человека: водитель 1963 года рождения, ребенок девяти лет и пятимесячный младенец.
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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

РИА Новостивчера в 15:05

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАССвчера в 11:59

Очевидцы выложили фото подъема упавшего в Фонтанку автомобиля

Петербургский дневниквчера в 12:40

Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить

Piter.tvвчера в 12:19

78.ru публикует видео падения Renault с двумя детьми в Фонтанку

78.ruвчера в 13:01

Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества

Фонтанка.Рувчера в 14:02

За рулем упавшего в Фонтанку автомобиля оказался казачий атаман

Невские Новостивчера в 14:25
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Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru 15 ноября в 06:04
Футбол

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Мойка78 вчера в 11:24
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Здоровье

Фитопрепараты могут помешать лечению рака груди

Фитопрепараты на растительной основе, которые часто применяются для минимизации побочных эффектов на коже в лечении рака молочных желез, часто содержат в своем составе вещества, которые могут быть помехой в лечении основного заболевания, пишет МедикФорум.
Shraibikus News вчера в 14:10
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Здоровье

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
РИА Новости 00:00
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль вчера в 06:02
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политическая Экспертиза вчера в 18:49
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру вчера в 14:18
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки

По данным Associated Press, в ходе беспорядков погиб как минимум один человек.
Интерфакс вчера в 23:13
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru 15 ноября в 07:58
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Наука

Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
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