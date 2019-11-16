Происшествия

РБКРБКВ Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу. В автомобиле Renault Logan находились три человека: водитель 1963 года рождения, ребенок девяти лет и пятимесячный младенец.
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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

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Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%, заявил президент Владимир Путин.
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В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
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США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
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Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который, по словам производителя, является «лучшим в мире» профессиональным ноутбуком.
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Хаббл обнаруживает любопытную спираль

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В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

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Компания Adidas, которая является изготовителем экипировки для российской команды по футболу, отметила, что займется решением проблемы с новой формой сборной.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru 19:28
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Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
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Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Bimru.ru вчера в 05:12
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РИА Новости вчера в 06:25
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
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