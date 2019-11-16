Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге. Ролик опубликовали в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как с водителем транспортного средства беседуют сотрудники ДПС.

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

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