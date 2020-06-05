с чего всё началось

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1,2K

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» «В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе. 211

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 720

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 109

Общество Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17% Москва, 6 июня 2020, 07:35 — REGNUM Жители России в период эпидемии стали меньше покупать алкоголь, говорится в результатах исследования компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд покупок, совершённых с марта по май 2020 года. 1

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 3

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 157

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 586

Политика В Конгрессе США выступили против присутствия России в G7 "Настоятельно рекомендуем и просим администрацию президента не отходить от политического вектора, подразумевающего исключение России из G7, до тех пор, пока её политический курс прямой дестабилизации положения в США и других ответственных государствах в корне не изменится", — пишут американские законодатели. 1

Религия Православные христиане отмечают родительскую субботу Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 68

Общество Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда. 3,8K