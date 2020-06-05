Коронавирус
ИнтерфаксВ Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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с чего всё началось
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Лариса Соловьева в эфире программы «Петербург против коронавируса» рассказала о том, как работает скорая помощь в Северной столице в период пандемии коронавируса.Мойка78вчера в 11:43
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Почти 20% сотрудников скорой помощи Петербурга заболели с начала пандемии
Петербургский дневниквчера в 12:04
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
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Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы
В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
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ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
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Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 19:08
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Москва, 6 июня 2020, 07:35 — REGNUM Жители России в период эпидемии стали меньше покупать алкоголь, говорится в результатах исследования компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд покупок, совершённых с марта по май 2020 года.
REGNUM 00:35
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В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Metaratings 04 июня в 15:52
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие
REGNUM вчера в 03:28
Политика
В Конгрессе США выступили против присутствия России в G7
"Настоятельно рекомендуем и просим администрацию президента не отходить от политического вектора, подразумевающего исключение России из G7, до тех пор, пока её политический курс прямой дестабилизации положения в США и других ответственных государствах в корне не изменится", — пишут американские законодатели.
Московский Комсомолец вчера в 22:11
Религия
Православные сегодня отмечают Троицу
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Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
Политика
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что после распространения коронавируса "иначе смотрит" на торговую сделку с Китаем.
РИА Новости вчера в 10:45
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
РИА Новости вчера в 00:31
Авто
Где в России отечественные автомобили больше всего любят
Новые автомобили вчера в 03:56
Общество
Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Русская Планета вчера в 02:34
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
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55-летний «Запорожец» за 1,2 млн рублей продают в США
Тарантас Ньюс вчера в 09:16