с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

Гаджеты Рассекречены новые смартфоны Nokia В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.

Происшествия Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января «Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. 814

Футбол Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака» Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании красно-белых.

Энергетика Польша рекордно заработала на «Газпроме» Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража. 13

Здоровье Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы. 5

Политика Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Происшествия Поезд сбил двух мужчин на юго-востоке Москвы Поезд сбил двух мужчин в районе станции Новопролетарская на юго-востоке Москвы, один из них погиб.

Общество Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена. 347

Авто Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине. 65

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 5

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 11

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. 92

Здоровье Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после диагноза, сообщает журнал National Geographic.