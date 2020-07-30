Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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 следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.
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В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

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Депутата петербургского ЗакСа Коваля подозревают во взятке в особо крупном размере

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Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

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Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
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Общество

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РИА Новости вчера в 20:07
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Здоровье

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Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
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Политика

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР

Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
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Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

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Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской

«По состоянию на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), 34 тыс. человек прошли через контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.
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Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
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С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
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Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

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Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

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Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
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В Петербурге хотят установить минимальную цену на алкоголь в барах

В заведениях общепита Петербурга могут установить минимальный лимит цен на разливной алкоголь.
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