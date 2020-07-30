Происшествия
Газета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось
Как полагает следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.RT на русском12:45
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Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак
Петербургский дневник14:35
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Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru 12:46
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Общество
Минздрав уточнил правила прохождения медосмотра водителей
Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования водителей, увеличив объем исследований.
Накануне.Ru 04:55
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 18:31
Здоровье
В Севастополе в два раза выросла смертность
За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
ForPost 12:00
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Игры
People Can Fly объявила о работе над неанонсированной AAA-игрой
Студия People Can Fly объявила, что параллельно Outriders занимается разработкой еще одной AAA-игры.
CyberSport.ru 10:42
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Кино
Netflix экранизирует игру «Splinter Cell»
Студия Ubisoft стремилась экранизировать события игры в течение многих лет.
Kinonews.ru 16:00
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости 11:38
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news 14:52
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
Известия 18:07
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь 08:42
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском 16:22
Футбол
«Интер» предложит Месси контракт на 260 миллионов евро
Представители клуба собираются сделать столь серьезное предложение в следующем году, когда у Месси истечет контракт с "Барсой".
CT news 14:14
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31