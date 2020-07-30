с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

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