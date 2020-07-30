с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

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Политика Особое мнение: Дмитрий Глуховский Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.

Происшествия СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.

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