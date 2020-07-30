Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Читать в источнике
Комментировать427
с чего всё началось
Как полагает
 следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.
RT на русском12:45

Подробнее о событии

Взятка депутату за поправки, смерть рэп-звезды и комиссия по барам: Петербург 30 июля

DP.RU14:55

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

АБН10:37

В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

ТАСС12:42

Депутата петербургского ЗакСа Коваля подозревают во взятке в особо крупном размере

78.ru12:26

СК хочет ареста петербургского депутата Коваля по делу о взятке в 15 млн. Его задержали с помощником и с поличным

Фонтанка.Ру13:07

Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак

Петербургский дневник14:35

В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля

РИА Новости12:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
7
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
100
Происшествия

Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили

В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
1,4K
Происшествия

Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке

Отец обратил внимание, что конфликт был спровоцирован не только его сыном Родители Михаила Старцева, который задержан в качестве подозреваемого по делу о смертельной драке, принесли соболезнования семье погибшего Павла Рохлова.
АМИТЕЛ 06:22
1
Энергетика

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС 06:03
6
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
19
Общество

Страшнее коронавируса. Ученые назвали новую угрозу для человечества

Как сообщает ToDay News Ufа, ученые уверены, что загрязнение воздуха было главной угрозой человечества до коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 13:43
6
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
6
Шоу-бизнес

Прилучный публично оскорбил фанатку за уговоры вернуться к Муцениеце

Shraibikus News 12:42
10
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
1
Путешествия

Туристы жалуются на низкое качество отдыха в Турции

Белорусские туристы рассказали об обмане турфирм и испорченном отдыхе. Гражданам Белоруссии путешествия в Турцию разрешили еще месяц назад.
Народные новости 13:34
121
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
463
Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
4
Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Политика

Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
1
Происшествия

Добровинский спрогнозировал приговор по делу Ефремова

Адвокат потерпевших по уголовному делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский считает, что актеру вынесут обвинительный приговор.
Аргументы и Факты 16:48
13
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
91
Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
709
Авто

Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV

Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 12:34
7
Политика

Стала известна подоплека отставки министра здравоохранения Хакасии

Весть о самоотставке главы Минздрава Хакасии Владимира Костюша в региональном сообществе связали с известными трудностями, обусловленными пандемией.
ИА Хакасия вчера в 01:00
1
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

РИА Новости 15:34
Политика

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru 07:58
169
Здоровье

В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса

За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
8
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес

«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru 21:45
Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском 18:55
Политика

Особое мнение: Дмитрий Глуховский

Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Происшествия

СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Общество

Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них

"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.
Газета.Ru 20:21
Общество

Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости 20:13
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное