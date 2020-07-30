Происшествия
Газета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось
Как полагает следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.RT на русском12:45
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Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак
Петербургский дневник14:35
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Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Происшествия
Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке
Отец обратил внимание, что конфликт был спровоцирован не только его сыном Родители Михаила Старцева, который задержан в качестве подозреваемого по делу о смертельной драке, принесли соболезнования семье погибшего Павла Рохлова.
АМИТЕЛ 06:22
Энергетика
Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%
В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС 06:03
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
Общество
Страшнее коронавируса. Ученые назвали новую угрозу для человечества
Как сообщает ToDay News Ufа, ученые уверены, что загрязнение воздуха было главной угрозой человечества до коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 13:43
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Прилучный публично оскорбил фанатку за уговоры вернуться к Муцениеце
Shraibikus News 12:42
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
Путешествия
Туристы жалуются на низкое качество отдыха в Турции
Белорусские туристы рассказали об обмане турфирм и испорченном отдыхе. Гражданам Белоруссии путешествия в Турцию разрешили еще месяц назад.
Народные новости 13:34
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ 18:25
Политика
Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Происшествия
Добровинский спрогнозировал приговор по делу Ефремова
Адвокат потерпевших по уголовному делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский считает, что актеру вынесут обвинительный приговор.
Аргументы и Факты 16:48
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 12:34
Политика
Стала известна подоплека отставки министра здравоохранения Хакасии
Весть о самоотставке главы Минздрава Хакасии Владимира Костюша в региональном сообществе связали с известными трудностями, обусловленными пандемией.
ИА Хакасия вчера в 01:00
Здоровье
В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
Шоу-бизнес
«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru 21:45
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском 18:55
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Общество
Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них
"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.
Газета.Ru 20:21
Общество
Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости 20:13