Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось

ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакСа Романа Коваля

ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакСа Романа Коваля. Коваль представляет партию «Единая Россия». Ему вменяется взятка в особо крупном размере.
Фонтанка.Ру11:04

Подробнее о событии

Назван годовой доход задержанного депутата Коваля

АБН11:31

СК подтвердил уголовное дело о взятке в отношении петербургского депутата Коваля. Его задержали с помощником и поличным

Фонтанка.Ру12:42

Депутат Коваль стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере

DP.RU12:38

Депутата петербургского ЗакСа Коваля подозревают во взятке в особо крупном размере

78.ru12:26

В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

ТАСС12:42

СК возбудил уголовное дело в отношении депутата ЗакСа Романа Коваля

Петербургский дневник12:30

Что известно о задержанном за взятку единороссе Ковале

МР7.ру12:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Общество

Сын бывшего генерального прокурора Артем Чайка развелся с женой

StarHit.ru 12:35
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Общество

В Epic Games Store раздают сразу три игры, включая Superbrothers: Sword & Sworcery

В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр — в течение недели можно забрать сразу три проекта: Superbrothers: Sword & Sworcery — адвенчуру про исследование мира с выдающимся саундтреком; 20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней; Barony — ролевой экшен со случайной генерацией подземелий.
Игромания.ру 11:31
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года

МР7.ру 09:46
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
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Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
1
Политика

Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:29
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
4
Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
9
Политика

США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
1
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Политика

Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

Комсомольская правда 10:06
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Общество

Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Авто

Кроссоверы завоевали почти 50% авторынка России

Avtovesti.com 03:47
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Футбол

Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида

Обиду Кокорин таил долго – с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Чемпионат 11:35
Происшествия

На Кубани выздоровели 7 тыс. больных коронавирусом

ЮГ Times 04:27
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 12:23
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Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
РБК 12:00
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Общество

Минздрав Турции допустил введение новых ограничений из-за COVID-19

В Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны могут ввести новые ограничительные меры.
Известия вчера в 11:42
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Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
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Политика

Трамп допустил возможность переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
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Происшествия

Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском 11:52
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