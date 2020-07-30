Происшествия
Газета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось
ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакСа Романа Коваля. Коваль представляет партию «Единая Россия». Ему вменяется взятка в особо крупном размере.Фонтанка.Ру11:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Общество
В Epic Games Store раздают сразу три игры, включая Superbrothers: Sword & Sworcery
В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр — в течение недели можно забрать сразу три проекта: Superbrothers: Sword & Sworcery — адвенчуру про исследование мира с выдающимся саундтреком; 20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней; Barony — ролевой экшен со случайной генерацией подземелий.
Игромания.ру 11:31
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Политика
Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу
Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:29
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Политика
США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Политика
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Комсомольская правда 10:06
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Авто
Кроссоверы завоевали почти 50% авторынка России
Avtovesti.com 03:47
Футбол
Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида
Обиду Кокорин таил долго – с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Чемпионат 11:35
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 12:23
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
РБК 12:00
Общество
Минздрав Турции допустил введение новых ограничений из-за COVID-19
В Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны могут ввести новые ограничительные меры.
Известия вчера в 11:42
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Политика
Трамп допустил возможность переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
Происшествия
Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском
RT на русском 11:52