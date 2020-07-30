Происшествия
Газета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось
Как полагает следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.RT на русском12:45
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
Evo-rus.com 13:43
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Общество
«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны
Авиакомпанию «Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в страны, авиасообщение с которыми закрыто на фоне пандемии.
MOS.news 09:37
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Evo-rus.com 01:25
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
Культура
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости 10:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Культура
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью
Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального минздрава.
Газета.Ru 13:35
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 09:01
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко вернулась в Москву после 4 месяцев в США
Певица более 4 месяцев не могла вернуться домой из-за отмененных во время пандемии коронавируса рейсов между странами.
WomanHit.ru 09:18
Здоровье
Назвали ягоду, которая способствует похудению
Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения.
Рамблер 14:11
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Наука
На умственные способности детей обучение музыке не влияет
Международная группа ученых из Японии и Великобритании провела исследование, в ходе которого установила, что обучение музыке не оказывает положительного влияния на когнитивные навыки детей.
Live24 03:33
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47