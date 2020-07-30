с чего всё началось

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

Шоу-бизнес Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока. 70

Экономика Что ждет россиян в августе 2020 года С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием. 23

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Фигурное катание Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад. 20

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 14

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 69

Происшествия Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального минздрава.

Космос Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой. 4

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 750

Здоровье Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы. 5

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1K