Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Читать в источнике
Комментировать444
с чего всё началось
Как полагает
 следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.
RT на русском12:45

Подробнее о событии

СК хочет ареста петербургского депутата Коваля по делу о взятке в 15 млн. Его задержали с помощником и с поличным

Фонтанка.Ру13:07

В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля

РИА Новости12:57

В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

ТАСС12:42

Взятка депутату за поправки, смерть рэп-звезды и комиссия по барам: Петербург 30 июля

DP.RU14:55

Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак

Петербургский дневник14:35

Депутата петербургского ЗакСа Коваля подозревают во взятке в особо крупном размере

78.ru12:26

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

АБН10:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
756
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
234
Фигурное катание

Трусова объяснила свой переход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 10:51
Армия и оружие

Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия 23:08
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
359
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
5
Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Российская газета 28 июля в 18:02
295
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
77
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
32
Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
1,4K
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.
Astera 13:18
11
Единоборства

Магомедшарипов проведет бой с Родригесом 29 августа

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов проведет бой против Яира Родригеса 29 августа.
Советский спорт 15:44
Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Экономика

Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru 14:22
58
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс 22:24
7
Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК 23:05
51
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
49
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
160
Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru вчера в 09:21
2
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
478
Политика

Дегтярев отказался лично приходить к Фургалу в СИЗО

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не намерен лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего главу региона Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 23:06
Энергетика

Германия обожглась на североамериканском СПГ, еще не получив его

Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию.
Евразия Daily 12:00
Происшествия

Суд продлил арест Ефремова до 22 января

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2021 года.
Pravda.Ru 09:56
899
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
6
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
615
Здоровье

Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии - 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.
КП - Иркутск 22:23
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
23
Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

Известия 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное