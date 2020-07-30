Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».