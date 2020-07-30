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Газета.Ru
Газета.Ru

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.В источнике
С чего всё началось
Как полагает
 следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.
RT на русскомвчера в 12:45
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DP.RU

Взятка депутату за поправки, смерть рэп-звезды и комиссия по барам: Петербург 30 июля

DP.RUвчера в 14:55
РИА Новости

В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля

РИА Новостивчера в 12:57
АБН

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

АБНвчера в 10:37
78.ru

Депутата петербургского ЗакСа Коваля подозревают во взятке в особо крупном размере

78.ruвчера в 12:26
Фонтанка.Ру

СК хочет ареста петербургского депутата Коваля по делу о взятке в 15 млн. Его задержали с помощником и с поличным

Фонтанка.Рувчера в 13:07
Петербургский дневник

Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак

Петербургский дневниквчера в 14:35
ТАСС

В Петербурге задержали депутата Заксобрания и его помощника по делу о взятке

ТАССвчера в 12:42
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Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известиявчера в 14:52
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Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Газета.Ruвчера в 16:15
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Ферстаппен не собирается вставать на колено

Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT newsвчера в 15:31
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