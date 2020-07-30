Происшествия
Газета.RuВ Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
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с чего всё началось
Как полагает следствие, Коваль в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве помощника взятку в виде денег и автомобиля.RT на русском12:45
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Главное за день в Петербурге, 30 июля: задержание депутата, замена Семаку и небогатая Собчак
Петербургский дневник14:35
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Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Экономика
Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»
Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
Известия 18:30
Экономика
Доходы граждан теряют независимость
Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.
Коммерсантъ 16:37
Авто
Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар
Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.
Тарантас Ньюс 01:47
Политика
Трамп сомневается в том, что США должны защищать Германию от России
Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, при этом защищают ее от России именно Соединенные Штаты.
Карелинформ 10:12
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
Происшествия
Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите
Утром 31 июляриюля энергетикипэнергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
Забайкальский рабочий 20:30
Происшествия
Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей
Вести.Ru 15:43
Культура
Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли
Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».
АБН 17:58
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Общество
Минэкономики раскритиковало антикризисный план Навального
В Минэкономразвития оценили антикризисную программу Алексея Навального «5 шагов для России», пишут «Открытые медиа».
Компания 11:53
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Происшествия
Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи
В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news 18:15
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 09:26
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Учителя из Катангского района осудили за изнасилование семи детей
Катангский районный суд приговорил 58-летнего школьного учителя к 16 годам лишения свободы за изнасилование семи девочек, не достигших 14-летнего возраста, сообщается 30 июля на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.
ИрСити 04:44