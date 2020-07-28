Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге

Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС. Как отмечается, столкновение произошло в 14:39 на Малой Балканской улице.В источнике
Подробнее о событии
47 новостей

ОЖД: В Купчино опрокинулись два электровоза и вагон, пассажирского движения там нет

47 новостей08:35
ТАСС

На юге Петербурга столкнулись два грузовых поезда

ТАСС08:12
Петербургский дневник

МЧС: При столкновении поездов в Купчино никто не пострадал

Петербургский дневник08:38
КП - Санкт-Петербург

Два поезда столкнулись в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург08:24
Телеканал Санкт-Петербург

МЧС показало фотографии с места схода поездов во Фрунзенском районе

Телеканал Санкт-Петербург08:44
78.ru

После столкновения двух товарных поездов на Малой Балканской проводится проверка

78.ru08:22
Фонтанка.Ру

ОЖД: Столкновение поездов в Купчино не повлияет на график движения пассажирских составов

Фонтанка.Ру08:36

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
951

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты21:53
45

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru04:17

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета07:08
8

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости06:11