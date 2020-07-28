Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
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Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС. Как отмечается, столкновение произошло в 14:39 на Малой Балканской улице.В источнике
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