Коронавирус

РосбалтРосбалтВ Петербурге еще четыре медика скончались от коронавируса

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались еще четверо медицинских работников, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Александр Беглов принес соболезнования родным умерших медицинских работников

Телеканал Санкт-Петербург13:22

Петербург: главное за день – 5 мая

Петербургский дневник16:02

Александр Беглов выразил соболезнования родным скончавшихся от коронавируса медработников

Город+13:45

В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

РИА Новости13:44

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 мая 2020 года: Смерть врача, медсестры, двух санитарок и новый закрытый на карантин роддом

КП - Санкт-Петербург18:00

226 заболевших и новые места в больницах: коронавирус в Петербурге 5 мая

Мойка7814:00

Беглов по телефону поддержал родных умерших из-за работы с КОВИД-пациентами медработников

Невские Новости12:57
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Кино

Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Афиша Daily вчера в 13:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Кино

Генри Кавилла представили в образе ситха из «Звездных Войн»

Художник под ником bosslogic из Австралии с некоторым запозданием поздравил своих подписчиков с Днем "Звездных войн" (4 мая) и Генри Кавилла с днем рождения (5 мая).
Российская газета 11:22
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
24
Здоровье

49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось

Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,6K
Происшествия

Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
1
Политика

МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19.
Российская газета 17:51
9
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
16
Футбол

Эриксен о «Тоттенхэме»: «В АПЛ много команд сильнее них. Я бы хотел уйти по-другому, но это футбол»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, почему принял решение покинуть «Тоттенхэм» и присоединиться к «нерадзурри».
Sports.ru 14:48
Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
15
Энергетика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой.
Москва 24 18:58
159
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
58
Происшествия

Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни

Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
4
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru 19:34
Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
2
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
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Космос

Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

Свойкировский.рф вчера в 03:47
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
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Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск 12:09
1
Космос

Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС 14:28
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
531
Общество

Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
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Футбол

Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая

Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус.
Metaratings 05:44
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Общество

Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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