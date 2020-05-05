В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались еще четверо медицинских работников, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Петербурге еще четыре медика скончались от коронавируса

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