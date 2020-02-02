Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, пожар произошел на четвертом этаже.

Здоровье Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Здоровье Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Шоу-бизнес Марина Кравец перестала скрывать свою беременность 35-летняя телеведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свою беременность, выступив в качестве ведущей на корпоративе крупной сети магазинов.

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

Общество В Италии продают дома по 1 евро Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.