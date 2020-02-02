Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, пожар произошел на четвертом этаже.
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Армия и оружие
Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Общество
«Масло с ветчины»: шеф-повар Кремля не сразу поладил с командой
Был повар Иван, он только пришел. И Жером стоит и говорит: „Иван, принеси мне масло с ветчины“.
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице
Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса
Погибший работал водителем троллейбуса. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером нападавшего задержали.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Марина Кравец перестала скрывать свою беременность
35-летняя телеведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свою беременность, выступив в качестве ведущей на корпоративе крупной сети магазинов.
Общество
Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации
Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
Общество
В Италии продают дома по 1 евро
Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Хоккей
Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче с «Миннесотой» (6:1). На его счету стало 38 шайб в 53 играх нынешнего сезона, что позволило хоккеисту вновь выйти в лидеры снайперской гонки.