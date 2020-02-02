Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, пожар произошел на четвертом этаже.
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Пожарный, тушивший здание «Лениздата» в Петербурге, обратился к врачам

РИА Новости03:42

Показываем, как в центре Петербурга тушат горящий «Лениздат». Воду берут из реки Фонтанки

Фонтанка.Ру03:27

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» локализован

Телеканал Санкт-Петербург04:12

К месту горящего «Лениздата» направили автобусы для эвакуированных

Петербургский дневник03:52

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» локализовали, его тушат водой из Фонтанки

78.ru03:48

В Петербурге загорелся бизнес-центр «Лениздат»

Интерфакс02:12
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Армия и оружие

Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал беспокойство в США

Актуальные Новости вчера в 12:51
Общество

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Известия вчера в 23:04
Общество

«Масло с ветчины»: шеф-повар Кремля не сразу поладил с командой

Был повар Иван, он только пришел. И Жером стоит и говорит: „Иван, принеси мне масло с ветчины“.
НТВ 04:00
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

Газета.Ru 01:50
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском 02:33
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Вести.Ru 03:40
Общество

В «Яндекс.Музыке» назвали самые прослушиваемые песни 2019 года

NewInform 03:02
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Здоровье

Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
ToDay News Ufa вчера в 23:02
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Газета.Ru вчера в 09:12
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU вчера в 04:30
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса

Погибший работал водителем троллейбуса. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером нападавшего задержали.
АиФ Санкт-Петербург 04:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 03:46
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Марина Кравец перестала скрывать свою беременность

35-летняя телеведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свою беременность, выступив в качестве ведущей на корпоративе крупной сети магазинов.
Discover24 03:47
Общество

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
RT на русском 04:06
Общество

В Италии продают дома по 1 евро

Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.
Рамблер 30 января в 14:15
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Хоккей

Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче с «Миннесотой» (6:1). На его счету стало 38 шайб в 53 играх нынешнего сезона, что позволило хоккеисту вновь выйти в лидеры снайперской гонки.
ProstoProSport 00:14
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