Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек.
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В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербург10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербург10:56
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