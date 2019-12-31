Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек.
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В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина

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В центре Петербурга на женщину упал горящий мужчина

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В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

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В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

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Прохожая попала в больницу с травмами после падения с крыши горящего мужчины на Боровой

Невские Новости11:49
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