Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек.
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Появились фото с места смертельного падения горящего человека с крыши на Боровой
Невские Новости10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербург10:56
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербург10:59
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Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Армия и оружие
При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Политика
Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
Футбол
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
Музыка
Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Авто
Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве
В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Общество
В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения
Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
Футбол
Роналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес.
Политика
Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Авто
Tesla Model 3 начали производить в Китае
Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Энергетика
«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
Общество
Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.