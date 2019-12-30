Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек.
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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости12:15

В центре Петербурга на женщину упал горящий мужчина

78.ru11:02

Появились фото с места смертельного падения горящего человека с крыши на Боровой

Невские Новости10:59

В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина

Телеканал Санкт-Петербург10:56

Мужчина поджег себя и спрыгнул с крыши, упав на проходящую мимо женщину

Петербургский дневник10:52

В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

Фонтанка.Ру10:46

В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

КП - Санкт-Петербург10:59
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Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Naked Science 30.12.19 в 11:29
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
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При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек

В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:49
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США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
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Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Профиль 15:26
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Политика

Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
ФАН 19:19
Футбол

Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
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Музыка

Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
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Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
ТАСС 15:53
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
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Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве

В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
РИАМО 31.12.19 в 18:00
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Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Общество

В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения

Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.
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Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
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Роналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес.
Спорт-Экспресс вчера в 13:13
Политика

Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
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Наука

Красота среди бегущих

Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

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Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
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Tesla Model 3 начали производить в Китае

Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Inc-news.ru вчера в 11:00
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Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
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«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
ГЛАС.RU 31.12.19 в 04:23
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Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья

Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.
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