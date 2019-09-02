Происшествия
Говорит МоскваВ Петербурге и Ленобласти прошли обыски в реабилитационных центрах
Во время обысков сотрудники обнаружили 50 человек из разных регионов России, среди которых были женщины и дети. Сейчас задержан руководитель одного из таких центров и четверо его помощников.
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