Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Петербурге и Ленобласти прошли обыски в реабилитационных центрах

Во время обысков сотрудники обнаружили 50 человек из разных регионов России, среди которых были женщины и дети. Сейчас задержан руководитель одного из таких центров и четверо его помощников.
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