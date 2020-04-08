Общество

Newia.ruNewia.ruВ Петербурге и Ленобласти за сутки выявили 66 случаев коронавируса

34 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Еще 32 случая зафиксировали в Ленинградской области. Общее число случаев с начала пандемии в Петербурге достигло 329, в Ленобласти – 94.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Петербурге и Ленобласти за сутки выявили 66 случаев коронавируса

Newia.ru04:39

В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели 32 человека

Gazeta.SPb04:18

В Ленобласти за сутки резко выросло количество заболевших коронавирусом

АБН04:02

В Петербурге зафиксировано 34 новых случая коронавируса, в Ленобласти — 32

78.ru03:51

В Петербурге и Ленобласти за сутки COVID-2019 выявили у 66 человек

FlashNord03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Bimru.ru вчера в 08:50
Общество

С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию

Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
НДН.инфо вчера в 10:36
Политика

Путин произнесет «содержательную и объемную» речь перед губернаторами

Большое вступительное слово запланировано у президента Владимира Путина перед селекторным совещанием с губернаторами 8 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
NewInform 06:53
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Политика

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков

Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Кино

Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

REGNUM 02:02
Гаджеты

AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации

Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
3DNews 06:30
Общество

Уровень изоляции российских регионов сравнили

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
REGNUM 06:23
Политика

Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе.
РБК 06:13
Армия и оружие

В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М "Малка", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", который входит в Ростех.
Газета.Ru 06 апреля в 20:30
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Shraibikus News вчера в 09:52
Общество

Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России

Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.
Телеканал 360° 07:01
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Экономика

Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Моя Москва.онлайн 04:25
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Приезжающих из Москвы и Петербурга в Севастополь посадят на карантин

Напомним, 27 марта в Севастополе коронавирус подтвердили у пяти человек.
Коммерсантъ 06:06
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Политика

США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом

США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит.
Lenta.ru 06:57
Космос

Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника

Возможной точкой отсчета для будущего старта, полагает ученый, станет предстоящая защита "эскизного проекта по второму космическому аппарату".
Российская газета 06:15
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Культура

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 06 апреля в 10:42
Происшествия

Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Lenta.ru 06:56
ещё по теме
Главное