Происшествия

РБКРБКВ Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда. «На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда», — сообщили РБК в суде.
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Сообщения об угрозе взрыва поступили в столичные суды

Москва 2407:05

Еще три московских суда прервали работу из-за угрозы минирования

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Московские суды возобновили работу после эвакуаций

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Заседание суда по делу Серебренникова прервали из-за эвакуации

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ТАСС08:40

Измайловский суд Москвы проверяют после информации об угрозе взрыва

Агентство Москва07:34

В Мещанском суде Москвы сегодня продолжатся слушания по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы00:02
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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
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В «Нафтогазе» рассказали об обещании «Газпрома» перекрыть газ Украине

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
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Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

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НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
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Владельцы «Манчестер Сити» купили индийский клуб

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Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией

В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.
News.ru 08:26
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Футбол

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Lenta.ru 04:15
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
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Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности

Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
SM News вчера в 21:23
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Здоровье

Народные средства для чистки сосудов от холестерина

Холестерин вырабатывается либо в нашем организме (70%), либо приходит с пищевыми продуктами (30%).
Pravda.Ru 07:59
Общество

Маткапитал могут разрешить тратить на новые цели

Инициатива, как отмечается в пояснительной записке, разработана в связи с тем, что россияне могут с начала этого года строить жилой дом не только на участке для индивидуального жилищного строительства, но и на садовом земельном участке.
Государственная Дума РФ 02:02
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Экономика

В России предложили объявить кредитную амнистию

Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Первоисточник вчера в 08:00
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Авто

Mercedes-Benz отзывает автомобили Sprinter в России

Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что на территории Российской Федерации начинается кампания по отзыву автомобилей модели Sprinter.
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Спорт

Глава ОКР заявил, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на Олимпиаде быть не может.
МР7.ру 07:23
Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
РБК 02:31
Политика

Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.
Коммерсантъ 07:33
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