Происшествия
РБКВ Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда. «На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда», — сообщили РБК в суде.
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