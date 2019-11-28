В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда. «На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда», — сообщили РБК в суде.

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Политика Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Футбол Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Общество Маткапитал могут разрешить тратить на новые цели Инициатива, как отмечается в пояснительной записке, разработана в связи с тем, что россияне могут с начала этого года строить жилой дом не только на участке для индивидуального жилищного строительства, но и на садовом земельном участке.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Авто Mercedes-Benz отзывает автомобили Sprinter в России Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что на территории Российской Федерации начинается кампания по отзыву автомобилей модели Sprinter.

Космос Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку «Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.