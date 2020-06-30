Происшествия

REGNUMREGNUMВ Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
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Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

КП - Санкт-Петербург04:46

В Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

78.ru04:03

В ходе десятков обысков в Петербурге задерживают руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны

Фонтанка.Ру03:36

Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

ТАСС03:33

Военное следствие и контрразведка обыскивает несколько адресов в Петербурге и области: в деле собраны 50 взяток

Мойка7803:25

По делу о военном преступном сообществе задержано руководство структуры Госстройнадзора Минобороны

47 новостей03:38

Больше полусотни эпизодов: в Петербурге и Ленобласти проходят обыски по делу об организации преступного сообщества

Петербургский дневник03:38
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место

Свободная Пресса вчера в 22:50
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
241
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
2
Футбол

Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб

Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
3,9K
Политика

Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Общество

ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
2
Шоу-бизнес

Войне конец: Айза Анохина помирилась с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль

Накануне в Сети поссорились Настя Ивлеева (29) и Юля Коваль (26) с Айзой Анохиной (35): все из-за неудачной шутки телеведущих в Stories.
Peopletalk 02:49
11
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
1
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Политика

Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ

Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
1,3K
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
19
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 04:15
2
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
618
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
297
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
225
Гаджеты

Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
4
Армия и оружие

Более 770 образцов вооружения поступило в армию в 2020 году

ТК Звезда 04:56
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
322
Общество

Власти Индии запретили TikTok и еще 58 китайских приложений

Индийские власти запретили видеосервис TikTok и еще 58 китайских приложений.
Sostav.ru 04:30
43
Общество

Компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов

REGNUM 03:23
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
86
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
201
Экономика

Sohu: маневр России с госдолгом США впечатлил экономистов

Принятый Россией неожиданный маневр в отношении госдолга США впечатлил экономических аналитиков по всему миру.
Политическая Экспертиза 03:36
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