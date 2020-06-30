Происшествия

Газета.RuГазета.RuПо 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.
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Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. "Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства.
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