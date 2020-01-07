Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте. 16-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. В полиции отмечают, что водитель задержан.

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