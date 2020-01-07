Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте. 16-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. В полиции отмечают, что водитель задержан.
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«Это убийство, а не ДТП»: в соцсетях появились подробности о погибших во время аварии на Тореза

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В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Петербургский дневник02:14

В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков на Тореза

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Авария у площади Мужества стала уголовным делом. Водитель «КИА» сбил насмерть подростков

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Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза, скончалась в больнице

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Задержан водитель, сбивший двух подростков на проспекте Тореза

78.ru02:18
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Происшествия

Опубликован список погибших при крушении самолета в Иране

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В Москве избили сына Жванецкого

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Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

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