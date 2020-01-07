Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте. 16-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. В полиции отмечают, что водитель задержан.
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«Это убийство, а не ДТП»: в соцсетях появились подробности о погибших во время аварии на Тореза

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Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза, скончалась в больнице

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В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков на Тореза

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Задержан водитель, сбивший двух подростков на проспекте Тореза

78.ru02:18

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

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В США раздали «Золотые глобусы»

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Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
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Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
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NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

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Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в российский клуб

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Официально представлен OnePlus Concept One

Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
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Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
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Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца

Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Российская газета 03:22
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
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США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

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Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Пушков посоветовал США не отвечать на ракетный удар Ирана

Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
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