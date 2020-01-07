Происшествия
Российская газетаВ Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте. 16-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. В полиции отмечают, что водитель задержан.
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Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза, скончалась в больнице
Телеканал Санкт-Петербург02:12
В Петербурге задержали водителя, который насмерть сбил двух подростков на Тореза
Невские Новости02:21
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