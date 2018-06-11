Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.
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с чего всё началось

В Петербурге няня похитила ребенка, пока родители отмечали праздники

Полицейские прибыли по месту жительства 41-летней матери ребенка, и та рассказала, что девочку увела ее 38-летняя знакомая. Со слов матери, женщина проживала в ее квартире, не работала и присматривала за девочкой – отводила в детсад и на развлекательные мероприятия.
РЕН ТВ02:04

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В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

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Полицейские Петербурга нашли пропавшую пятилетнюю дочь пьющей горе-матери

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В Петербурге нашлась пятилетняя девочка, которую увела с собой няня

78.ru03:04

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Петербургский дневник03:05
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В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

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Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
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Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
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Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
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Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

РИА Новости 06:18
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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Известия 07:38
Общество

Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

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Известия 05:37
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
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Общество

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru вчера в 13:43
Хоккей

Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн

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Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден

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Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

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Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
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Общество

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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком

Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене

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После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
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Экономика

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ТАСС 03:44
Спорт

Александр Большунов стал победителем турнира «Тур де Ски»

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Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

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Происшествия

Жительница Омска умерла, катаясь с горки на тюбинге

Женщина съезжала на тюбинге с одной из горок в Омске и врезалась в бетонный столб.
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