Полицейские прибыли по месту жительства 41-летней матери ребенка, и та рассказала, что девочку увела ее 38-летняя знакомая. Со слов матери, женщина проживала в ее квартире, не работала и присматривала за девочкой – отводила в детсад и на развлекательные мероприятия.

с чего всё началось

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

Происшествия Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Общество Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».

Происшествия Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.

Религия Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Происшествия В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.

Религия Лукашенко предрек Белоруссии непростой год Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».