Происшествия
ИзвестияВ Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.
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с чего всё началось
Полицейские прибыли по месту жительства 41-летней матери ребенка, и та рассказала, что девочку увела ее 38-летняя знакомая. Со слов матери, женщина проживала в ее квартире, не работала и присматривала за девочкой – отводила в детсад и на развлекательные мероприятия.РЕН ТВ02:04
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