Коронавирус

РБКРБКВ Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
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Денис Гусев
Из общего количества, 405 пациентов, которые у нас сейчас находятся либо с подозрением, либо уже с подтвержденным диагнозом, 137 из них — это медицинские работники. Более ста, треть.
— Денис Гусев, российский бодибилдерРБК 14:17

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