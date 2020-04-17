Коронавирус
РБКВ Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
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Из общего количества, 405 пациентов, которые у нас сейчас находятся либо с подозрением, либо уже с подтвержденным диагнозом, 137 из них — это медицинские работники. Более ста, треть.
— Денис Гусев, российский бодибилдерРБК 14:17
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Главврач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом нахимовцами
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