Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.
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Автолюбители нарушили режим самоизоляции, устроив массовую вечеринку у «Газпром Арены»

Телеканал Санкт-Петербург03:35

Участники и организаторы автовечеринки у «Газпром Арены» ответят за нарушение карантина

Gazeta.SPb13:06

Танцы, дрифт и громкая музыка: стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у «Газпром арены»

КП - Санкт-Петербург03:58

На Крестовском ночью устроили массовую вечеринку с дрифтом и кальянами

Мойка7814:47

Ковид-диссиденты устроили вечеринку с кальянами у «Газпром Арены»

АиФ Санкт-Петербург02:48

COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у «Газпром Арены»

Piter.tv01:00

Массовое скопление, кальян, общепит. У «Газпром Арены» открылась Мекка ковид-диссидентов

Фонтанка.Рувчера в 18:10
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
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Происшествия

В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане

Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
29
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,8K
Технологии

В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения

Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.
RT на русском 22:15
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Политика

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
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Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
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Единоборства

Валуев назвал бой в супертяжелом весе, который хочет увидеть

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев ответил на вопрос, какой поединок в супертяжах он хотел бы увидеть.
Metaratings 11:34
Экономика

Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone

Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 02:33
9
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
6
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Технологии

Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами

В феврале этого года ученые из Вашингтонского университета решили попробовать испытать этот механизм, хоть до этого никому не удавалось успешно его протестировать из-за сложности расчетов топливного расхода.
Телеканал 360° 21:32
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
661
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
1
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 19:49
24
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
6
Гаджеты

Новые наушники от «Samsung» получат функцию Apple AirPods Pro

Согласно полученной информации, Galaxy Buds X будут оснащены по аналогии с AirPods Pro и Pixel Buds функцией шумоподавления.
ГЛАС.RU 13:13
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
63
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,7K
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество

Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
327
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
59
Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
2
Космос

Обнаружена планета в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль вчера в 08:11
2
Здоровье

Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава

Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
615
Энергетика

Цены на нефть снова перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11
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Как работают Яндекс.Новости?
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