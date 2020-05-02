Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.
Читать в источнике
Оценить320
Подробнее о событии
Показать все источники
Автолюбители нарушили режим самоизоляции, устроив массовую вечеринку у «Газпром Арены»
Телеканал Санкт-Петербург03:35
Танцы, дрифт и громкая музыка: стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у «Газпром арены»
КП - Санкт-Петербург03:58
Массовое скопление, кальян, общепит. У «Газпром Арены» открылась Мекка ковид-диссидентов
Фонтанка.Рувчера в 18:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Технологии
В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения
Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.
RT на русском 22:15
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
Единоборства
Валуев назвал бой в супертяжелом весе, который хочет увидеть
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев ответил на вопрос, какой поединок в супертяжах он хотел бы увидеть.
Metaratings 11:34
Экономика
Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone
Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 02:33
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Технологии
Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
В феврале этого года ученые из Вашингтонского университета решили попробовать испытать этот механизм, хоть до этого никому не удавалось успешно его протестировать из-за сложности расчетов топливного расхода.
Телеканал 360° 21:32
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Гаджеты
Новые наушники от «Samsung» получат функцию Apple AirPods Pro
Согласно полученной информации, Galaxy Buds X будут оснащены по аналогии с AirPods Pro и Pixel Buds функцией шумоподавления.
ГЛАС.RU 13:13
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество
Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль вчера в 08:11
Здоровье
Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава
Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11