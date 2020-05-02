Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.

В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

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