Власти Санкт-Петербурга изучат видеозаписи о незаконной вечеринке, которая была организована прошлой ночью на Крестовском острове. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

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Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 623

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