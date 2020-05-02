Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
Власти Петербурга изучат данные видеороликов о вечеринке на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.
Читать в источнике
Оценить330
Подробнее о событии
Показать все источники
Танцы, дрифт и громкая музыка: стритрейсеры устроили вечеринку с кальянами у «Газпром арены»
КП - Санкт-Петербургвчера в 03:58
Автолюбители нарушили режим самоизоляции, устроив массовую вечеринку у «Газпром Арены»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:35
Подъезды к «Газпром Арене» перекрыли после ночной вечеринки. Тусовщиков ждет ОМОН и полиция
Gazeta.SPbвчера в 19:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Мишустина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «ерундой» распространившиеся в СМИ сведения о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин после лечения от коронавируса нового типа может якобы не вернуться в кресло премьера.
Журналистская правда 01 мая в 04:28
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Происшествия
Врач выпал из окна больницы в Воронежской области
В Воронежской области проводится проверка по факту происшествия в Новоусманской районной больнице, в результате которого травмы получил врач скорой помощи.
Российская газета вчера в 14:55
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Армия и оружие
Глава ЛНР сделал заявление по ситуации на фронте
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением по поводу подлых ударов киевских карателей.
Rusvesna.su вчера в 16:30
Общество
Илон Маск заявил о намерении избавиться от всего своего имущества
Российская газета 01 мая в 16:47
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Армия и оружие
В Индии пять военных погибли при атаке террористов
Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости 00:59
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 02:34
Футбол
Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings вчера в 16:28
Общество
Власти Сочи рекомендовали отелям не открывать бронь с 1 июня
Запрет на бронирование в любых местах размещения в Сочи может быть продлен, поэтому отелям рекомендуется не открывать бронь с 1 июня, сообщается на сайте администрации Сочи.
Rambler News Service вчера в 13:09
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Хоккей
Лундквист рассказал о конкуренции с Шестеркиным и Георгиевым в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о противостоянии с российскими голкиперами клуба Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.
Sport24.ru 02:31
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
Общество
В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45