Коронавирус
Российская газетаВ Петербурге проверят массовую вечеринку на Крестовском острове
Комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах масштабной вечеринки, которую, несмотря на режим самоизоляции, устроили петербуржцы на площадке у стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.
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