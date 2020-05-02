Комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах масштабной вечеринки, которую, несмотря на режим самоизоляции, устроили петербуржцы на площадке у стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.

В Петербурге проверят массовую вечеринку на Крестовском острове

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