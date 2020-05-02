Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге проверят массовую вечеринку на Крестовском острове

Комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах масштабной вечеринки, которую, несмотря на режим самоизоляции, устроили петербуржцы на площадке у стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.
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Из-за ковид-диссидентов перекрыли подъезды к «Газпром арене»

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Петербургские власти изучат видео с массовой вечеринки у «Газпром Арены»

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Ковид-диссидентам перекрыли подъезды к парковке у «Газпром арены». Тех, кто готов рискнуть, ждет ОМОН и ППС

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Стритрейсерам перекрыли въезд к парковке у «Газпром арены» усилиями полиции и ГИБДД

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В Петербурге изучат кадры о вечеринке на Крестовском острове

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В Петербурге проверят видеоролики, снятые на вечеринке ковид-диссидентов

АиФ Санкт-Петербург03:04
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Спорт

Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором

Lenta.ru 03:48
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Наука

Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам

Faktom 01 мая в 11:40
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru 01 мая в 05:20
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Общество

Из-за коронавируса в Петербурге упали цены на съёмное жильё

В городе упала цена на съём квартир, причём как посуточный, так и долгосрочный, это связано с сокращением спроса на арендное жилье, пишут "Питерские заметки".
Питерские заметки 04:11
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Происшествия

В Бурятии выявили новый очаг коронавируса в детской больнице

Медсестра отделения реанимации ДРКБ съездила в отпуск в Кижингинский район. В Бурятии выявили новый очаг заражения коронавирусом.
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС вчера в 20:35
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Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
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Культура

Военные спектакли покажет забайкальский драмтеатр в Youtube

ZAB.RU вчера в 04:05
Общество

В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

Третий житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Казани, за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости 04:04
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
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Футбол

Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings вчера в 15:18
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Общество

Антирекорд: 9 623 новых случая COVID-19 зафиксировано в России

За последние сутки в России подтверждено рекордные 9 623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели симптомов болезни, сообщили в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве РФ.
БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Происшествия

В Челябинской области от коронавируса умер врач

Российская газета 02:50
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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Общество

Карта коронавируса в Свердловской области: в каком районе есть зараженные

Появилась карта коронавируса в Свердловской области, где указано в каком районе региона есть зараженные COVID-19.
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Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

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Общество

Илон Маск одним твитом обрушил стоимость акций Tesla на $15 млрд

Генеральный директор Tesla Илон Маск одним сообщением в Twitter обрушил капитализацию компании почти на $15 млрд.
Профиль вчера в 13:51
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Происшествия

В Калининградской области умер еще один человек с коронавирусом

В Калининградской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 8 человек.
Новый Калининград.Ru 03:59
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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