Общество
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге коронавирус подтвердился ещё у 202 человек
В воскресенье, 19 июля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 202 случая заболевания коронавирусом. Эти данные привёл федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, общее число инфицированных в городе достигло 29 346 человек.
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Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Автоспорт
Россиянин Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2»
Телеканал 360° вчера в 15:20
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Космос
NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion
REGNUM 17 июля в 04:04
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Авто
Haval презентовал обновленный логотип бренда
Бренд Haval презентовал свой новый логотип, который сменился в очередной раз.
Picsnews.net вчера в 12:22
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Игры
Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5
Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 17 июля в 13:20
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
Здоровье
Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
Шоу-бизнес
Народному артисту Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Авторадио 05:23
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело 17 июля в 06:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Здоровье
Ученые назвали пять указывающих на рак симптомов
Если симптомы сохраняются длительное время, следует посетить врача.
Evo-rus.com 02:10
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Наука
В Японии показали возможность создания вакцины с помощью шелкопрядов
Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которую будут продуцировать шелкопряды, планируют начать через год специалисты из японского Университета Кюсю Как сообщает ToDay News Ufa, благодаря методам генетической инженерии получится заставить шелковичных червей продуцировать необходимые белки.
ToDay News Ufa 05:27
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
RT на русском 00:20