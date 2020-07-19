В воскресенье, 19 июля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 202 случая заболевания коронавирусом. Эти данные привёл федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, общее число инфицированных в городе достигло 29 346 человек.

В Петербурге коронавирус подтвердился ещё у 202 человек

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