Коронавирус
Газета.RuВ Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко
Отмечается, что заразились 28 пациентов и 16 сотрудников. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 5029, скончались 34 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Массовое заражение коронавирусом выявили в психиатрической больнице в Петербурге
КП - Санкт-Петербург14:22
У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
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