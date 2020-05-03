Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко

Отмечается, что заразились 28 пациентов и 16 сотрудников. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 5029, скончались 34 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Массовое заражение коронавирусом выявили в психиатрической больнице в Петербурге

КП - Санкт-Петербург14:22

Сумасшедшее обострение в Кащенко. Беглов уже посетил Скворцова-Степанова

47 новостей13:15

В психиатрической больнице имени Кащенко заразились коронавирусом 44 человека

ТАСС08:49

У 44 пациентов и сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтверждён COVID-19

78.ru08:28

У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19

Телеканал Санкт-Петербург08:27

«Коронавирус продолжает атаковать». В психиатрической больнице им. Кащенко COVID-19 выявили у 44 человек

Фонтанка.Ру08:17

В психиатрической больнице Кащенко зафиксировали вспышку коронавируса

Город+08:01
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Армия и оружие

ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков

РЕН ТВ 15:56
Общество

Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина

Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
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Здоровье

Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба.
АМИТЕЛ 07:34
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
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Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
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Политика

Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
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Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Отмечается, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трём маршрутам в провинции Алеппо и по одному — в провинции Хасеке.
RT на русском вчера в 16:09
Здоровье

В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
11
Экономика

Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина

Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
10
Общество

В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандемии

В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.
РЕН ТВ 15:49
1
Здоровье

Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал «Российской газете» условие для появления иммунитета к коронавирусу.
Lenta.ru 18:57
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
272
Общество

Табель о рангах: Антон Орехъ

Даже губернатор Московской области сказал, что на плато уже вышли – через день после слов Путина.
Эхо Москвы 13:03
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о пользе коронавируса

РЕН ТВ 18:48
2
Общество

В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом

Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Армия и оружие

Боевики ПНС Ливии обстреливают жилые кварталы Триполи в Рамадан

ФАН 07:34
Технологии

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
18
Общество

Эксперт рассказала, чего не надо делать при выходе из изоляции

Как вернуть физическую форму, в беседе с радио Sputnik рассказала спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.
РИА Новости 19:01
Происшествия

Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдатом пересмотрят после майских праздников

Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Здоровье

Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43
Политика

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
103
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
858
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
242
Политика

Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске

Российская газета 08:02
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
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Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Гаджеты

Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях

Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.
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Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
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Хоккей

Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ

Советский спорт 01:25
Здоровье

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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