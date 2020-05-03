Отмечается, что заразились 28 пациентов и 16 сотрудников. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 5029, скончались 34 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко

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