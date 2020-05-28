Жители города снова смогут воспользоваться проездными с понедельника, 1 июня. Как пообещали власти Северной столицы, ресурс, который оставался на карте на 28 марта нынешнего года, будет полностью восстановлен.

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

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