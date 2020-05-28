Транспорт
DP.RUВ Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
Жители города снова смогут воспользоваться проездными с понедельника, 1 июня. Как пообещали власти Северной столицы, ресурс, который оставался на карте на 28 марта нынешнего года, будет полностью восстановлен.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Путешествия
Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
RT на русском 16:54
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Артистка впервые показала им своего младшего наследника Федора, которого родила в сентябре 2019 года.
WomanHit.ru 11:49
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 16:38
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
Футбол
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
Чемпионат 10:50
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Футбол
Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил индивидуальные тренировки, сообщает ВВС.Напомним, что французский игрок не тренировался с командой с 20 мая, выразив опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 16:14
Происшествия
Из-за полицейского насилия в Америке начинаются расовые беспорядки
Беспорядки вспыхнули после публикации видео, где запечатлены четверо белых полицейских, которые 25 мая арестовали жителя Миннеаполиса, 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.
Независимая газета 12:22
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
Происшествия
«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь
Тегеран, 27 мая 2020, 11:06 — REGNUM В Иране отец обезглавил во сне собственную 13-летнюю дочь.
REGNUM вчера в 04:06
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Футбол
Александр Анюков завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб «Зенита»
Напомним, ещё прошлым летом сообщалось, что Анюков завершил карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб «Зенита», однако он решил ещё поиграть в своём родном клубе.
78.ru 06:52
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Экономика
BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
Rambler News Service 17:02
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30