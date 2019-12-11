Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось

В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
РБК Санкт-Петербург05:47

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В Петербурге банкротится каждая пятая строительная компания

78.ru09:08

Около 30 подрядчиков из Петербурга оказались банкротами

Peterburg2.ru09:03

В Петербурге массово банкротятся строительные компании

Санкт-Петербургские ведомости08:25

Строительные копании в Петербурге банкротятся

Gazeta.SPb07:53

Каждая пятая строительная организация в Петербурге становится банкротом

Мойка7807:37

Из Петербурга массово уходят строительные организации

Piter.tv07:22

Строительные организации массово покидают Петербург

АБН06:55
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Происшествия

Участок проспекта Победы завтра перекроют из-за ремонтных работ

Сотрудникам ЛГЭК удалось отключить часть трубы. Отключения потребителей не потребовалось.
Most.tv 09:29
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро подешевели на открытии торгов

В свою очередь, евро в понедельник на открытии подешевел на три копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,47 рубля.
Свободная Пресса 09 декабря в 03:26
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия вчера в 11:26
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Происшествия

В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком

Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Российская газета 08:39
Футбол

«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»: стартовые составы

Sport24.ru 11:40
Политика

Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Газета.Ru 10:06
Политика

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Известия 12:01
Происшествия

В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
РБК 12:22
Общество

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Интерфакс 10:28
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.
Ведомости 11:51
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал слухи о женитьбе

Москва 24 11:44
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости 08:32
Гаджеты

Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря

Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.
Astera 08 декабря в 13:32
Шоу-бизнес

«Три волосинки»: Волочкова удивила поклонников новой прической

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила на соей странице в соцсети фото, на котором показала свою новую прическу.
VSE42.RU 04:24
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
РЕН ТВ 09 декабря в 20:24
Политика

На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко

Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 09:00
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Футбол

Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Газета.Ru 12:23
Кино

Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом

Российская газета 04:04
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
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