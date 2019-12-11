Экономика
REGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации
Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.РБК Санкт-Петербург05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия
Участок проспекта Победы завтра перекроют из-за ремонтных работ
Сотрудникам ЛГЭК удалось отключить часть трубы. Отключения потребителей не потребовалось.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро подешевели на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подешевел на три копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,47 рубля.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Происшествия
В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком
Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Футбол
«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»: стартовые составы
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
Общество
Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Гаджеты
Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря
Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.
Шоу-бизнес
«Три волосинки»: Волочкова удивила поклонников новой прической
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила на соей странице в соцсети фото, на котором показала свою новую прическу.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Путин заявил, что убитый в Берлине причастен к терактам в метро Москвы
Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к терактам в метро Москвы.
Политика
На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко
Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Гончаренко рассказал о настроении ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настроении команды перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", передает Sport24.
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.