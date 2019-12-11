Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось

В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
РБК Санкт-Петербург05:47

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В Петербурге банкротится каждая пятая строительная компания

78.ru09:08

Каждая пятая строительная организация в Петербурге становится банкротом

Мойка7807:37

В Петербурге массово банкротятся строительные компании

Санкт-Петербургские ведомости08:25

Строительные копании в Петербурге банкротятся

Gazeta.SPb07:53

Около 30 подрядчиков из Петербурга оказались банкротами

Peterburg2.ru09:03

Из Петербурга массово уходят строительные организации

Piter.tv07:22

Строительные организации массово покидают Петербург

АБН06:55
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Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 11:59
Общество

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
РБК 13:02
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Общество

Первый полностью электрический самолет совершил полет в Канаде

Две канадские компании, Harbour Air и magniX, сообщили о первом полете своего детища – коммерческого самолета, полностью работающего на электрической энергии.
Что происходит 02:05
Спорт

Минспорта предложило Ласицкене принять участие в формировании ВФЛА

МК-Спорт 05:22
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
Life.ru 13:26
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Происшествия

Организатор теракта в петербургском метро получил пожизненный срок

Организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов получил пожизненный срок. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.
Peterburg2.ru вчера в 06:24
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM вчера в 20:04
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Общество

В Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности

Ореанда-Новости 11:48
Политика

Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Дождь вчера в 07:52
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv 08:24
Гаджеты

Перечислены игры, которые улучшит новый драйвер видеокарт AMD

Ferra вчера в 12:01
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению

Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности.
Москва 24 12:04
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News вчера в 05:25
Здоровье

Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь

К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
РИА Новости 09:59
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Спорт

Американские спортсмены готовят бойкот россиян на Олимпиаде-2020

Спортсмены США готовят акции протеста против российских спортсменов в случае их участия в Олимпийских играх в Токио.
Pravda.Ru 04:15
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