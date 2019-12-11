Экономика
REGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации
Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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Около 30 строительных подрядчиков Петербурга находятся в стадии банкротства
Агентство Строительных Новостей08:02
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