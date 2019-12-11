Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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Строительные копании в Петербурге банкротятся

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В Петербурге массово банкротятся строительные компании

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Около 30 строительных подрядчиков Петербурга находятся в стадии банкротства

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РБК сообщил о надвигающемся кризисе на строительном рынке Петербурга

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Каждая пятая строительная организация в Петербурге становится банкротом

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Из Петербурга массово уходят строительные организации

Piter.tv07:22

Строительные организации массово покидают Петербург

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В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
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Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
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Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
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Происшествия

Напавшего на Эллу Памфилову отправят на принудительное лечение

Газета.Ru 04:56
Волейбол

Доигровщика «Зенита» освободили в Бразилии под залог

Доигровщик Зенита-Казани Эрвин Нгапет освобожден из-под стражи в Бразилии, сообщает globoesporte.com.
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Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Национальная служба новостей 07:47
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слова главы МВД Украины Арсена Авакова, заявившего ранее о якобы "сдавших нервах" у российских участников нормандского саммита, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:34
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
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О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
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IPhone 4 стал лучшим гаджетом десятилетия

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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
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Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
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Политика

Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине

Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинскую "прокуратуру автономной республики Крым", базирующуюся в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Экономика

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 06:52
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем

Для всех государственных служащих и сотрудников бюджетных организаций 31 декабря объявлен выходным днем.
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Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Технологии

Sarcos Robotics представила серийный экзоскелет для тяжелых грузов

Компания Sarcos Robotics уже довольно давно ведет разработку экзоскелета; теперь она представила финальную, серийную версию — экзоскелет под названием Guardian XO, который, как указывается, позволяет пользователю поднимать груз весом 90 килограммов, при ощущении нагрузки всего в 4,5 кг.
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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

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Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором

Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
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Анастасии Волочковой грозит облысение

Стилист-трихолог Анастасия Сивацкая изучив фото балерины, пришла к выводу, что Волочкова может облысеть, если не прекратит подвергать волосы воздействию агрессивной химии, которая содержится в краске для осветления волос.
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