Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось

В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
РБК Санкт-Петербург05:47

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В Петербурге банкротится каждая пятая строительная компания

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Мойка7807:37

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Санкт-Петербургские ведомости08:25

Строительные организации массово покидают Петербург

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