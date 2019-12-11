Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось

В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
РБК Санкт-Петербург05:47

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В Петербурге банкротится каждая пятая строительная компания

78.ru09:08

Строительные организации массово покидают Петербург

АБН06:55

В Петербурге массово банкротятся строительные компании

Санкт-Петербургские ведомости08:25

Строительные копании в Петербурге банкротятся

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Каждая пятая строительная организация в Петербурге становится банкротом

Мойка7807:37

Из Петербурга массово уходят строительные организации

Piter.tv07:22

Около 30 подрядчиков из Петербурга оказались банкротами

Peterburg2.ru09:03
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RT на русском 16:20
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