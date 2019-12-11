Экономика

REGNUMREGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации

Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось

В Петербурге строительные организации массово покидают рынок

В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.
РБК Санкт-Петербург05:47

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В Петербурге банкротится каждая пятая строительная компания

78.ru09:08

Каждая пятая строительная организация в Петербурге становится банкротом

Мойка7807:37

В Петербурге массово банкротятся строительные компании

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Строительные копании в Петербурге банкротятся

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Peterburg2.ru09:03

Из Петербурга массово уходят строительные организации

Piter.tv07:22

Строительные организации массово покидают Петербург

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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Общество

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Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
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Подводная разведка недалеко от побережья Биг-Сура, штат Калифорния, обнаружила тысячи круглых отверстий в мягких отложениях на морском дне.
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Армия и оружие

Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

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Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Совет Федерации одобрил законопроект об электронных трудовых книжках

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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

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Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
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Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
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Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
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Футбол

Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:37
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