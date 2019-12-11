Экономика
REGNUMВ Петербурге массово банкротятся строительные организации
Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства.
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с чего всё началось
В Петербурге к середине декабря 2019 года в стадии банкротства оказались не менее 30 подрядных строительных организаций с выручкой от 100 млн руб. Учитывая, что всего, по оценке АО "Финам", в сфере генподряда в городе работает около 150 крупных и средних компаний, банкротится из них каждая пятая.РБК Санкт-Петербург05:47
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