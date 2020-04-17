Коронавирус

РБКРБКВ Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.
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Реаниматолога Покровской больницы везут в Боткина. В своем заражении он обвинил главврача

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Врач Покровской больницы в случае заражения коронавирусом попросил считать виновным главврача

Piter.tv16:10

Анестезиолог Покровской больницы записал видеообращение к администрации

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«В моем заражении прошу винить главврача»: медик из Покровской больницы записал эмоциональное обращение к руководству

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В Петербурге медик в случае своего заражения коронавирусом попросил считать виновным главврача Покровской больницы

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Анестезиолог Покровской больницы рассказал об обнаружении коронавируса у пациента, которому он проводил интубацию трахеи

АБН11:19
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Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
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Путин перенес проведение парада Победы

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За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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