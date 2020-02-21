Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Внесенные поправки исключают положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей налогоплательщиками-организациями и приводят городской закон в соответствие с федеральным.

В Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций

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