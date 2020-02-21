Общество
Телеканал Санкт-ПетербургВ Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Внесенные поправки исключают положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей налогоплательщиками-организациями и приводят городской закон в соответствие с федеральным.
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Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Политика
Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции
Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Политика
Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии
Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Армия и оружие
В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Путин высказался о сериале «Слуга народа»
Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Футбол
Главный тренер «Эйбара»: «Не думаю, что Месси пропустит матч с нами»
Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».
Общество
Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей
Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Происшествия
На «Кировском заводе» рабочего придавило лифтом
В пятницу, 21 февраля, в Петербурге на территории «Кировского завода» погиб рабочий. Об этом «Форпосту» сообщили в городском управлении МЧС.
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Футбол
Его выгнал «Спартак», а теперь он жжёт в ЛЧ. Кто уничтожил команду Черышева
Команда, ещё совсем недавно боровшаяся за выживание в Серии А, теперь легко и изящно громит соперников в плей-офф Лиги чемпионов.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Авто
КАМАЗ показал фото нового полноприводного самосвала
Представители российской компании КамАЗ опубликовали снимки полноприводного грузового самосвала.
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Lite оказался совсем непохож на Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Lite получил дизайн, совсем не похожий на предшественника Xiaomi Mi 10.
Игры
Пиксельный киберпанк: ролевой экшен Disjunction выйдет на всех платформах этим летом
Компания Sold Out и студия Ape Tribe Games объявили о том, что ролевой киберпанк-экшен Disjunction выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch этим летом.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Хоккей
Барыс - Салават Юлаев: прогноз Rossoneri Calcio Milan 21 февраля 2020
Безусловно, у хозяев льда травмировался один из лидеров команды - Роман Старченко, но даже его отсутствие не должно помешать подопечным Андрея Скабелки добыть необходимые им очки.
Космос
Астрономы получили сотни изображений рождения звезд и планет
Международная команда астрономов использовала два самых мощных радиотелескопа в мире, чтобы создать более трехсот изображений, на которых запечатлен протопланетный диск вокруг очень молодых звезд в облаке Ориона.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Эвакуированные украинцы расстроены тем, как их встретили на родине
Эвакуированные из провинции Хубэй украинцы расстроены и подавлены из-за того, как их встретили на родине.
Культура
«Телеспектакль 90-х»: критики оценили фильм по пьесе Сенцова
Дескать, в столице Германии уже показали новый фильм так называемого "узника совести", снятый по его же пьесе.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI века не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин.