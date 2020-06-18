Происшествия
Газета.RuВ Петербурге молния убила семилетнего ребенка
Семилетний ребенок погиб от удара молнии на берегу Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Культура
Артист иркутского драмтеатра Алексей Лобанов трагически погиб
В мае 2000 года был приглашён в труппу Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
IrkutskMedia 22:05
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
В киевском «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Сёмина
LiveResult.Ru 09:04
Футбол
Фати не собирается покидать «Барселону»
Евро-футбол.ру 14:35
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru 17:58
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 08:56
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Происшествия
Допрос Ефремова продлился пять часов
Ранее Ефремова увезли на очередной допрос из его квартиры по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве.
Московский Комсомолец вчера в 13:42
Политика
Политолог Карасёв предрёк Украине «донбасский сценарий»
Напомним, пять дней назад депутат Верховной рады, член запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Ахтем Чийгоз заявил, что Украина потеряла Крым из-за «спекуляций на теме русского языка».
ИА Новороссия 15:14
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Происшествия
СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником
Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей.
РБК 07:35
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Экономика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Общество
Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
Футбол
«Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ
Клуб сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне. "Ротор" успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ.
Sport.ru 15:14
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК 22:00
Игры
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Футбол
Селюк рассказал о расизме в российских клубах
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как некоторые российские клубы отказываются от чернокожих футболистов.
РИА Новости 09:54