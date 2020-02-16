Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС. Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.
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Как мужчина столкнул свою спутницу в Фонтанку, а потом бросился ее спасать. Видео

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В Фонтанке ночью утонул иностранец. Он столкнул в воду женщину, а потом решился её спасти

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Опубликовано видео момента, как мужчина бросил женщину в Фонтанку

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