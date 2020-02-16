Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС. Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Как мужчина столкнул свою спутницу в Фонтанку, а потом бросился ее спасать. Видео
Телеканал Санкт-Петербург07:09
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Здоровье
Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови
Ученые назвали основные признаки повышения уровня сахара в крови. Одним из них являются частые позывы к мочеиспусканию от пяти раз в день.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Авто
Toyota обновила возрожденную Supra
В ходе презентации представители марки рассказали, что в США обновленная Toyota Supra будет доступна с 258-сильной версией 2,0-литровой «турбочетверки», хотя на родине для спорткара предлагают еще и 197-сильную — как у соплатформенного BMW Z4 sDrive20i.
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Экономика
Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Футбол
Балотелли шантажировала 18-летняя девушка
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Биатлон
Логинов завоевал первое в карьере золото ЧМ по биатлону
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Политика
В Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен сообщил, что Осло не планирует проводить консультации по Шпицбергену.
Общество
В анализах сбежавшей из Боткина петербурженки не нашли коронавируса
Как стало известно в воскресенье, 16 февраля, жительница Петербурга Алла Ильина, ранее сбежавшая из больницы имени Боткина, не больна коронавирусом.
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Общество
700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Армия и оружие
Хуситы уничтожили истребитель военных сил Саудовской Аравии
Сумели сбить самолет хуситы-повстанцы из Йемена. Самолет модели Tornado принадлежал саудовским военным.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Общество