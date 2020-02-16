Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС. Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.
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Как мужчина столкнул свою спутницу в Фонтанку, а потом бросился ее спасать. Видео

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Опубликовано видео момента, как мужчина бросил женщину в Фонтанку

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В Фонтанке ночью утонул иностранец. Он столкнул в воду женщину, а потом решился её спасти

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Что известно о ситуации со спасенной из Фонтанки женщиной, которую сбросил в воду ухажер

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Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
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Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
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Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
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РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
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В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.
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Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
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