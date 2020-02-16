Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС. Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

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